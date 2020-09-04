صلاح دياب ضيف دائم على جهات التحقيق "في نهب 11 مليار جنيه"

كشفت مصادر مطلعة أن قيمة المبالغ المتهم بنهبها رجل الأعمال صلاح دياب تبلغ حتى الآن 2 مليار و135 مليون جنيه، وهي قيمة المبالغ المستحقة للدولة والتي تهرب من سدادها رجل الأعمال، وبناء عليه جرى حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها، دون ترخيص.

ووفقا للمصادر فإن مخالفات رجل الأعمال صلاح دياب لا تتوقف عند هذا الحد، فهو ضيف دائم على لدى جهات التحقيق المختلفة منذ عدة سنوات، في قضايا تتعلق بالتهرب من الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه.

وألقت قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، الثلاثاء الماضي، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، من فيلا بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده على ذمة اتهامه في قضايا مخالفات البناء، وبعرضه على جهات التحقيق تمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وفي ديسمبر من العام الماضي، تمكنت جهات التحقيق في قضية شركة وادي صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ 270 مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمّال نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.

ووجه قاضي التحقيق اتهامات لرجلي الأعمال تمثلت في الاستيلاء على أراضي الدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون.

وتلاحق الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية، عدد من المخالفات التي ارتكبتها شركات مملوكة لصلاح دياب، وكانت عددًا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد.