نهاية عصابة المواشي على يد أبناء "بيت علام": قتلوا أحدهم وضبطوا 4

أقدم أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا في سوهاج على قتل لص وضبط 4 آخرين أثناء سرقتهم ماشية من منزل جارهم.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتمكنهم من إلقاء القبض على لصوص بعد محاولتهم سرقة ماشية من أحد المنازل بالقرية.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مقتل أحد اللصوص، يقيم دائرة مركز سوهاج، وضبط 4 آخرين أثناء شروعهم في سرقة ماشية من منزل أحد أهالي القرية.

وتبين من التحريات أن صاحب المنزل رأى اللصوص أثناء سرقتهم الماشية فاستغاث بالجيران، وجرى مطاردتهم من قبل الأهالي.

وتبادل الأهالي إطلاق النيران مع أحد اللصوص الذي كان يحمل بندقية آلية، ما نتج عن مصرع أحدهم، وجرى ضبط الباقين، وسيارة ملاكى يستقلها المتهمون وبها رأس غنم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.