مصادر: صندوق مصر السيادي الـ40 بين أكبر 89 على مستوى العالم

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن صندوق مصر السيادي يحتل المركز الـ40 من بين أكبر 89 صندوقا سياديا على مستوى العالم، وفقا لتقارير معهد الصناديق السيادية، بإجمالي أصول تبلغ 11.9 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"الوطن"، أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج، الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.09 تريليون دولار.

وأوضحت المصادر أنه تبعا لتقرير "معهد الصناديق السيادية"؛ فإن مؤسسة الصين للاستثمار، وهي بمثابة صندوق الثروة السيادية الصيني، فقد شهد زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويحتل المركز الثاني على مستوى العالم بإجمالي أصول تبلغ 940 مليار دولار.

وأشارت إلى احتلال جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الثالث عالميا بأصول تقدر بنحو 579 مليار دولار.