حقوقي: لافرق بين المتدينة والعاهرة في قضايا الاغتصاب

ما زال منشور الشيخ عبدالله رشدي، حول قضية الاغتصاب وأنه لابد من التفرقة بين الفتاة المحترمة والمنحرفة في هذا الأمر يثير الغضب الحقوقي.

محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، قال إن على الأزهر التحرك قانونيًا ضد هذه الآراء والفتاوي التي تثير البلبلة في الشارع المصري.

وكان عبدالله رشدي أثار الجدل بمنشور له على فيس بوك، وذلك بتفرقته في واقعة تعرض الفتاة لحادث اغتصاب، بين إذا كانت الضحية بنت محترمة أم منحرفة، وهو ما قابله انتقاد من بعض المتابعين بأن المنشور كونه جاء في سياق قضية فيرمونت، فهو بمثابة تبرئة للمجرمين.

عبدالنعيم: قضايا الاغتصاب تُنظر بعين القانون وليس الفضيلة

وأضاف عبدالنعيم، لـ"الوطن"، أن عبد الله رشدي ومن هم على شاكلته يحاولون إلصاق آرائهم بالأزهر، مؤكدًا: "نحن كمراقبين حقوقيين لا نفرق بين حق متدينة أو غير متدينة، محترمة أو حتى عاهرة فهي مواطنة ولها حقوق، وهذا النوع من القضايا يتم رؤيته بعين القانون وليس عين الفضيلة".

وأشار إلى أن كلام رشدي يدور حول حادث الفيرمونت، وهي قضية رأي عام والآن بين يدي النيابة، ولا يجوز كتابة أو قول مثل هذه الآراء، مؤكدًا أن كل من ادعى الفضيلة عليه التحدث بلسان رطب.