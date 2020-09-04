تراجع معدل البطالة في كندا في شهر أغسطس الماضي

انخفض معدل البطالة في كندا في شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.7 بالمائة إلى 10.2 بالمائة بعد أن أضاف الاقتصاد الكندي 246 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي من المكاسب القوية ولكنها ليست كافية لتعويض الخسائر التي تم تسجيلها في شهري مارس وأبريل.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن معظم الوظائف الجديدة المسجلة في شهر أغسطس كانت تعمل بدوام كامل وكان الرقم متماشيا مع ما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ويرفع رقم شهر أغسطس إجمالي الوظائف الجديدة لمدة أربعة أشهر إلى ما يقرب من مليوني وظيفة منذ مايو، ولكن بسبب الانخفاض في مارس وأبريل، لا يزال لدى كندا 1.1 مليون عامل بأجر أقل مما كانوا عليه في فبراير، قبل جائحة "كوفيد - 19".

وأضافت هيئة الإحصاء الكندية أن 713 ألف شخص إضافي ممن لا يزالون يعملون خلال الشهر قد حصلوا على ما تسميه الهيئة "غياب مرتبط بالجائحة" من العمل.

وبذلك يرتفع عدد العمال المتضررين من الوباء إلى 1.8 مليون.

في أبريل، بلغ هذا الرقم ذروته عند 5.5 مليون، مع فقدان ثلاثة ملايين وظيفة.