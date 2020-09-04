ضوابط القبول وطرق التقديم بالمدارس اليابانية الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح مدرستين جديدتين من المدارس اليابانية، بمحافظتي الوادي الجديد (مدينة الخارجة) وجنوب سيناء (بمدينة شرم الشيخ)، بداية من العام الدراسي المقبل 2021/2020، على أن يتم فتح باب التقديم للطلاب بالمدرستين لمرحلة رياض الأطفال (KG1- KG2) والصف الأول الابتدائي، بداية من اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020، ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية، ضوابط القبول، وخطوات التقديم إلكترونيا، وفقا لما حددته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية

ـ يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

ـ لغة التدريس في المدارس هي اللغة الانجليزية.

ـ التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

ـ المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

البيانات المطلوبة للالتحاق بالمدارس اليابانية

ـ الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

ـ سن الطفل في أول أكتوبر 2020 باليوم، الشهر، السنة.

ـ تحديد المرحلة المتقدم اليها الطفل.

ـ وأشارت الوزارة أنه لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب، في الإدارات التعليمية التابع لها المدرستين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح سابقا، بأن المدارس اليابانية تجربة واعدة، مؤكدًا أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.