الدفاع البيلاروسية: تناوب قوات الناتو في الدول المجاورة ازداد 17 مرة
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أ ش أ
07:19 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
حلف الناتو
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن تجمع التناوب لقوات حلف شمال الأطلنطي الناتو المتمركزة في الدول المجاورة قد ازداد حجمه في الأعوام الأخيرة بمقدار 17 مرة ليصل إلى 10 آلاف عسكري.
وذكرت الدفاع البيلاروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة بهذا الشأن، "إنه في الأعوام الأخيرة، ازداد تجمع التناوب لقوات حلف الناتو المتمركزة في الدول المجاورة لبيلاروسيا بمقدار 17 مرة، ليصل تعدادها إلى 10 آلاف عسكري"، موضحة أنه في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود الدولة البيلاروسية، تتمركز المعدات العسكرية والأفراد، بما في ذلك من صلب الجيش الأمريكي".
وأشارت إلى أنه خلال هذا العام وحده ازدادت المناورات والتدريبات المتعددة الجنسيات واسعة النطاق التي تقوم بتنفيذها القوات التابعة للدول الأعضاء في الناتو، في أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمجاورة لبيلاروسيا، بمقدار 5 مرات.