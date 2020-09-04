الدفاع البيلاروسية: تناوب قوات الناتو في الدول المجاورة ازداد 17 مرة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن تجمع التناوب لقوات حلف شمال الأطلنطي الناتو المتمركزة في الدول المجاورة قد ازداد حجمه في الأعوام الأخيرة بمقدار 17 مرة ليصل إلى 10 آلاف عسكري.

وذكرت الدفاع البيلاروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة بهذا الشأن، "إنه في الأعوام الأخيرة، ازداد تجمع التناوب لقوات حلف الناتو المتمركزة في الدول المجاورة لبيلاروسيا بمقدار 17 مرة، ليصل تعدادها إلى 10 آلاف عسكري"، موضحة أنه في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود الدولة البيلاروسية، تتمركز المعدات العسكرية والأفراد، بما في ذلك من صلب الجيش الأمريكي".

وأشارت إلى أنه خلال هذا العام وحده ازدادت المناورات والتدريبات المتعددة الجنسيات واسعة النطاق التي تقوم بتنفيذها القوات التابعة للدول الأعضاء في الناتو، في أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمجاورة لبيلاروسيا، بمقدار 5 مرات.