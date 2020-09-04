جولات مفاجئة للرئيس ولقاءات مع المواطنين: "بتمشى بالعربية وأشوف الدنيا"

لا يكاد يخلو شهرا من قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة جولات مفاجئة بالسيارة على المشروعات القومية المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا حماية للعاملين من الإصابة.

ودائما ما تشهد الجولات لقاءات مع المواطنين، يدور خلالها حوارات يطمئن فيها الرئيس على أحوالهم الشخصية، ويوجه بحل مشاكلهم أن وجدت، كما حدث اليوم، مع السيدة المسنة التي التقى بها، خلال تفقده لمشروعات الطرق والكباري في مناطق شرق القاهرة، حيث كلف الرئيس بعلاجها من الأمراض التي تعاني منها بشكل عاجل، ووفق أعلى البروتوكولات العلاجية.

بنزل أتمشى بالعربية وأشوف الدنيا فيها اية

كثيرا ما صرح الرئيس، أنه سيقوم بجولات تفقدية بنفسه، للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات القومية، وخلال افتتاحه لقصر البارون بعد تجديده قال الرئيس "الكلام ده بشوفه لما بنزل أتمشى بالعربية أشوف الدنيا فيها إيه، أنا مش بعيد عنكم"، وذلك تعليقا على وجود بعض المخالفات في منطقة مصر الجديدة.

الرئيس يطمئن على شاب تعرض لحادث أثناء جولة له

لا تخلو جولات الرئيس من أحداث، واستوقف قبل ذلك أحد الشباب للاطمئنان على صحته، بعد إصابته في حادث على الطريق، وإحضار طبيب لمعالجته.

وقال الرئيس للشاب: "أنت كويس ورجليك الاتنين كويسين؟"، وبعد حديث دار بينهما، أنهى الرئيس كلامه مع الشاب وأحضر له طبيبا لعلاجه.

الرئيس يطمئن على الأحوال المعيشية لبائع متجول

في يوليو الماضي وخلال تفقده لمشروعات في مصر الجديدة والاطمئنان على العمال، وتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا، حرص الرئيس على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين، الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية، بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

لقاء الرئيس بعدد من سيدات الأسمرات والاطمئنان عليهن

في يونيو الماضي، وفي مشروع الأسمرات 3، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، خلال جولة مفاجئة بالسيارة لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا، به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية، على نحو متكامل.

وتبادل الرئيس الحديث مع السيدات، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية، والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، إلى جانب حرصه على الاطمئنان على أحوالهم، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قال لهم الرئيس "طمنوني عليكم"، فردوا عليه: "الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك".

الرئيس يوبخ مسؤول في موقع عمل لعدم ارتداء العمال كمامات

في مطلع إبريل الماضي، وعقب جائحة كورونا انتشر فيديو للرئيس يوبخ فيه السيسي، مسؤولا عن موقع عمل، خلال زيارة مفاجئة للمكان، بعد أن لاحظ عمالا لا يرتدون الكمامات الطبية الواقية، فور وصوله المكان بسيارته.

وأمر السيسي مرافقيه، بتوزيع كمامات فورا على العمال في موقع العمل، مضيفا بلهجة حادة، أنه إذا جاء في اليوم التالي ووجدهم لا يرتدون كمامات، ستكون هناك مشكلة كبيرة.

خلال جولة تفقدية للرئيس يوليو الماضي، على عدد من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، وحرص الرئيس، على التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين، الذي تصادف وجوده حيث استفسر بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.