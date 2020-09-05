بدء الصمت اليوم.. وانتخابات الخارج غدا و"الوطنية": عقوبات صارمة ضد المخالفين

تبدأ فى الثانية من بعد ظهر اليوم فترة الصمت الانتخابى، استعداداً لانطلاق جولة الإعادة بمجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج، وتجرى غداً وبعد غدٍ فى 140 مقراً انتخابياً بعدة دول، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء، فيما يتم إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين من خرق فترة الصمت وتوعدت المخالفين بعقوبات صارمة، وأشارت إلى أن الإعادة تجرى فى 14 محافظة على 26 مقعداً ويتنافس فيها 54 مرشحاً.

وقالت مصادر داخل الهيئة إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإجراء جولة الإعادة فى الخارج والتى تجرى غداً على مدار يومين. وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الهيئة وفرت جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع، وتوفير أجواء مناسبة من أجل ممارسة المواطنين حقهم السياسى فى الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى التأكيد على القنصليات لتشديد الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين، وحفاظاً على صحتهم وحياتهم. وأشارت إلى أن الهيئة ستعلن فى بيان رسمى تفاصيل المخالفات الانتخابية التى جرت من قِبل المرشحين المتنافسين فى جولة الإعادة.

"الكهرباء": تأمين التيار لجميع اللجان

وفى إطار استعدادات الدولة لإجراء جولة الإعادة، اعتمدت وزارة الكهرباء سلسلة من الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع، وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتأمينها لجميع اللجان والمقار الانتخابية، إضافة إلى تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية، ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات، وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة وجود أى عطل.

وأضاف «حمزة»، فى بيان له: «ستتم المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية مع وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات وتواجد فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل فى حالة الطوارئ فى الأماكن التى تحتاج لذلك». وأكد المتحدث أن جميع القطاعات بشركات التوزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية رفعت حالة الطوارئ مع تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

"الجيزة": اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا" ووفرنا عدداً كافياً من المقاعد بالمدارس حرصاً على التباعد.. ولن يُسمح بالدخول دون كمامة

وأنهت محافظة الجيزة استعداداتها لجولة الإعادة، وطالب اللواء أحمد راشد، محافظ الإقليم، الناخبين بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعى، كإجراء احترازى لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا. وأكد المحافظ، فى اجتماعه أمس، مع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس سيتم وضعها مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المختصة بتكثيف الجهود لاستقبال الانتخابات، من خلال مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة مُحكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق وكشافات طوارئ، مؤكداً توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.

وأكد «راشد» أن دور المحافظة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها، وتوفير الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بإعداد المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب، كما أصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة أخرى لمتابعة الانتخابات لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويُسر.

يُذكر أن الجولة الأولى انتهت بحسم المنافسة على 74 مقعداً فى 13 محافظة، بينما تجرى الإعادة على 26 مقعداً فى 14 محافظة.