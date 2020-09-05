"التنسيقية" تدفع بـ1500 متابع في المحافظات.. و"عبدالعاطي": نوثِّق مرحلة مهمة من التاريخ

تُواصِل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر إجراء الجولة الثانية، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات. وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 11 و12 أغسطس الماضى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام بعض اللجان.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بياناً حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك فى منتصف اليوم، مؤتمر صحفى حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأى العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض. وفى اليوم الثانى، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأى العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمراً صحفياً فى منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

مؤتمر صحفى كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات التى ستشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الناخبين المقيدين بقوائم الهيئة الوطنية للانتخابات، للمشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، لاختيار من يمثلهم فى الغرفة الثانية للبرلمان.

وقال المهندس كريم عبدالعاطى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة فى العملية الانتخابية حق للمواطن، مطالباً الشباب بالنزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ.

وأكد «عبدالعاطى»، لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات التنسيقية ترصد وتوثِّق مجريات العملية الانتخابية، وتضعها أمام الرأى العام، دون مواربة، قائلاً: «سبق أن أعلنت عدداً من الخروقات خلال عملية التصويت فى الجولة الأولى، فى بيان رسمى وخلال مؤتمر صحفى نقلته وسائل الإعلام المختلفة، وخلاله تم التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع المراسلين من أعضاء التنسيقية بمختلف أنحاء الجمهورية للوقوف على مجريات العملية الانتخابية ومتابعة المشهد عن كثب». وأضاف أن تجربة متابعة الانتخابات هى الأولى لشباب التنسيقية: «من المؤكد أننا سنتعلم كثيراً من هذه التجربة، خصوصاً أن التنسيقية أطلقت موقعها الإلكترونى وتنشر عبره هذه البيانات التى توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر».

ساعات ما قبل الصمت الانتخابى: مؤتمرات جماهيرية.. وتحركات مكوكية على مضايف ودواوين العائلات

واختتم المرشحون، أمس، تحركاتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ قبل ساعات من الصمت الانتخابى، حيث اختتم اللواء مصطفى جمعة المرشح النوبى المستقل، مساء أمس، مؤتمراته الجماهيرية فى أسوان بمؤتمر كبير ضم العديد من أطياف الشارع الأسوانى ومن كبار العائلات والقبائل بأسوان والذين وُجدوا على المنصة الرسمية للمؤتمر فى مشهد تأييدى له قبل جولة الإعادة، واستمر المرشحون الثلاثة الآخرون فى تحركاتهم المكوكية على المضايف والدواوين، طالبين دعم قيادات وكبار العائلات والقبائل.

وقُبيل الصمت الانتخابى واصل مرشحو جولة الإعادة جولاتهم الانتخابية فى دمياط بقرى تبعد عن مسقط رؤوسهم بهدف كسب مزيد من الأصوات فى جولة الإعادة وحرصوا على التقاط صور السيلفى مع مؤيديهم فى الوقت الذى حرص فيه أعضاء حزب مستقبل وطن فى دمياط على إرسال مقاطع فيديو دعائية عن مرشح الحزب أحمد البلشى عبر تطبيق «الواتساب» علاوة على إرسال صوره وحث المواطنين على انتخابه.

وواصل مرشح حزب الحركة الوطنية جولة انتخابية زار خلالها قرى «كفور الغاب - الدهايمة - أبوعياد - المرابعين - كفر الغاب منشية ناصر - أبومارية - أبوشتا - العقادى عزبة يسرى وأبوراشد»، كما قام أهالى كفر البطيخ باستقباله بالطبل والزمر والأغانى، وقام المرشح عن حزب مستقبل وطن على مقعد الإعادة بجولة انتخابية بحضور أعضاء حزبه فى مناطق الأعصر وعزبة اللحم وعزبة البرج، حيث التقى بعدد من المواطنين على أحد المقاهى لشرح برنامجه الانتخابى، كما قام بعقد لقاء بعدد من أهالى قرية البصارطة. وكثف المرشحون من تحركاتهم فى اليوم الأخير قبل الصمت الانتخابى، كما أرسل «مستقبل وطن» رسائل وفيديوهات للمواطنين لحثهم على المشاركة فى الانتخابات.