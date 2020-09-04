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مصادر: صلاح دياب متهم بالاستيلاء على أراضي الدولة والتهرب من دفع 11 مليار جنيه

كتب:

محمد مجدي
07:41 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
صلاح دياب

صلاح دياب

قالت مصادر قضائية إن هناك عدة تسويات طُرحت في مخالفات رجل الأعمال صلاح دياب، إلا أن مصير هذه التسويات لم يُحسم بعد.

وأوضحت المصادر، أن "دياب"، موجه إليه تهم بالاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص "لابوار"، بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى اتهامه في عدة قضايا منها الضرائب العامة، والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، وبلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه.

ويعتبر صلاح دياب مؤسس صحيفة المصري اليوم، من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر.

وتعتبر عائلة دياب من أكبر العائلات الحاصلة على توكيلات لشركات أمريكية في مصر، بنسبة 70% تقريباً، بالاشتراك مع عائلة "ساويرس".

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