مصادر: صلاح دياب متورط في قضية "أراضي شركة نيو جيزة"

قالت مصادر مطلعة، إن رجل الأعمال صلاح دياب، يواجه مخالفات عديدة وجهتها له النيابة، تختلف وتتنوع ما بين استيلاء على أراضي الدولة في القضية التي عرفت إعلامياً بـ"أراضي شركة نيو جيزة"، وغيرها من القضايا.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن من أبرز المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال، هي سلسلة محال الحلويات التي يمتلكها، والتي شنت مباحث التموين حملات مسبقة، وضبطت بداخلها أطعمة فاسدة.

وكشفت مباحث التموين عن تورط رجل الأعمال صلاح دياب في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر "مُهربة"، عقب حملة أمنية مفاجئة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين على سلاسل المحلات الكبرى التي يمتلكها في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وداهمت إدارة الطب الوقائي ووزارة الصحة عدداً من المحلات مملوكين لرجل الأعمال صلاح دياب، وضبطت مخالفات ما بين سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة البيانات "مهربة"، وطالت لائحة الاتهامات تشغيل عمال بدون بطاقات صحية.