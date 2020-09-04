سوابق صلاح دياب.. "أراضي وسلاح وسب والتعدي على النيل وأغذية فاسدة"

قالت مصادر مطلعة إن واقعة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، ليست الأولى، حيث سبق القبض عليه والتحقيق معه في عدد من القضايا والمخالفات.

أراضي نيو جيزة

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنه في 7 نوفمبر 2015، ألقت قوات الأمن القبض على "دياب"، وزوجته عنايات الطويل، وآخرين لاتهامهم بالتربح غير المشروع، والإخلال بعقود أرض مدينة نيو جيزة في مدينة 6 أكتوبر، وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لها، واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا استعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتي تم تشكيلها من خبراء، وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراض في عام 2007.

وأصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال في تلك القضية، من بينهم صلاح دياب وزوجته.

وتتلخص هذه القضية في التربح والإضرار بالمال العام، والتي تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية في تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أسلحة لا يجوز ترخيصها

الواقعة الثانية التي ألقي القبض عليه فيها، كانت في 9 نوفمبر 2015، حين ألقت مباحث الجيزة القبض على صلاح دياب لحيازته أسلحة بدون ترخيص، وأمر المستشار أحمد ناجي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس صلاح دياب لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي جرت معه حينها، وذلك في اتهامه بحيازة بندقيتين آليتين وذخائر 7 طلقات، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

سب رئيس نادي الزمالك

وفي 17 فبراير 2016، قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمتي سب وإزعاج رئيس نادي الزمالك، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وذلك بعد بلاغ رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، تقدم به رئيس النادي المذكور للنيابة اتهم فيه "دياب"، بسبه وقذفه خلال مكالمة هاتفية بينهم على خلفية نزاع بينهما بسبب بناء بوابة حول سور الزمالك، وهو ما أثر بالسلب على المحلات الموجودة.

الاستيلاء على أرض مطار القاهرة

وفي 11 مايو 2016، استردت سلطات مطار القاهرة أرضا مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة "أواسيس" الترفيهية المملوكة لصلاح دياب، كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة الشيراتون منذ عام 2011 دون سداد قيمتها للمطار، بعدما استغل تدهور الأوضاع في البلاد عقب ثورة يناير 2011.

احتكار السكر

كما قام دياب بتخزين 700 طن سكر في أزمة نقص السكر؛ ففي 20 أكتوبر 2016، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر تخزين دياب 700 طن من السكر بمخازنه كأحد أساليب احتكار السوق المحلي، دون شعور بالمواطن البسيط واحتياجاته.

التوسط لـ"مسجل خطر"

وفي 19 مارس 2017، قامت الأجهزة الرقابية بفحص ملف أحد الموظفين، فرد أمن، بوزارة البترول، وتحديداً شركة جالف للبترول، بعدما تبين أن للموظف صحيفة سوابق تتضمن قضايا مخلة بالشرف، وحيث إنه مسجل خطر فئة "ب" فرض سيطرة، وسبق ضبطه واتهامه في العديد من القضايا الجنائية، وتبين أنه مسجل خطر برقم 510 فرض سيطرة، وتبين أن صلاح دياب قد توسط لتعيين رامي .خ . د. ط، مواليد 1980 من محافظة الشرقية، حيث تربطهما صلة قرابة.

التعدي على النيل

وفي 25 مايو 2017، نجح قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع شرطة المسطحات في إزالة تعديات على نيل الجيزة، أنشأها المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، تمثلت في مرسى نيلي ردم النيل بالمخالفة للقانون.

29 قضية أغذية فاسدة

وفي 18 أغسطس 2017، كشفت مباحث التموين عن تورط رجل الأعمال صلاح دباي في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر مهربة، وذلك عقب حملة أمنية مفاجأة شنتها الإدارة العامة لمباحث التمين، وبرئاسة اللواء أنور سعيد على محلات لابوار، و"أون زا ران" بنطاق المنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتنسيق مع الطب الوقائي ووزارة الصحة لضبط السلع الفاسدة والمجهولة.