رفع 160 طن مخلفات لتجميل موقع قرعة مونديال اليد

رفعت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، 6 نقلات بإجمالي 160 طن مخلفات، وتم نظافة المكان، استعدادا لكأس العالم لكرة اليد بسفح الهرم، خلف أرض الجولف أمام مينا هاوس، بنطاق حي الهرم.

ودفعت الهيئة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع شرطة السياحة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، بعدد 4 لوادر كبيرة، ولودر مفصلي، و2 كلارك شوكة، و6 سيارات نقل كبير، وسيارة نصف نقل، و2 سيارة مياه، وتم تجريد وفرد وتسوية الرمال، وتمهيد الأرض، ورفع السيارات المتهالكة، ورفع المخلفات.