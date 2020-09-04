مصادر: صلاح دياب من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر

قالت مصادر مطلعة، إن رجل الأعمال صلاح دياب، هو من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر.

وأوضحت المصادر، أن "دياب" يملك شركة "PICO"، وتمثل اختصارا لاسم شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات، ويمثل نشاطها زراعي، حيث تحتكر استيراد العديد من بذور الفواكه والخضراوات مع إسرائيل.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن شركة صلاح دياب تستورد أدوات ري إسرائيلية، وبذر وتقاوي الموز والتفاح والبطيخ، وأشهر ما استوردته من إسرائيل "التفاح الويليامز"، إلى جانب استيرادها الذهب، وهي الشركة التي يديرها نجله توفيق دياب، وكذا علاء كامل دياب، ابن الأخ.

وقالت المصادر إن عائلة صلاح دياب المهيمنة تقريبا والمحتكرة بنسبة 70% لتوكيلات الشركات الأمريكية في مصر، وتستحوذ على 43 توكيلاً لشركات أمريكية، وهو أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه "عائلة بيزنس" في مصر.

وأشارت إلى أنه من ضمن التوكيلات، كانت شركة "هاليبرتون"، والتي كان يرأسها في وقت سابق نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وهى نفسها الشركة صاحبة الفضائح، والعمولات المالية في توريد البترول للجيش الأمريكي المحتل في العراق.