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مصادر: صلاح دياب استغل نفوذ أسرة مبارك في تثمين "أرض نيو جيزة"

المتهمون سددوا 238 مليون جنيه لخزينة الدولة لتحفظ النيابة التحقيقات

كتب:

محمد مجدي
08:41 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال صلاح دياب

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل تورط رجل الأعمال صلاح دياب، في قضية "أرض نيو جيزة".

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن رجل الأعمال استغل نفوذه واستولى على أراضي الدولة بمساعدة بعض أصحاب النفوذ في ذلك الوقت، ومنهم محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومحافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد وزوجته وفاء كامل عبدالحميد صميدة، ومدحت جاد الحق على جاد الحق، نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبدالحميد صميدة، وزوجته، ومحمود على محمود حسين.

وأضافت المصادر، أنه تبين من التحقيقات وجود مخالفات في تثمين الأرض، وتحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض من الدولة قدرت بـ238 مليون و733 ألف جنيه، وأن المتهمين سددوا المبلغ كاملاً لخزينة الدولة؛ فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية بسبب التصالح.

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