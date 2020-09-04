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مصادر: صلاح دياب استولى على أراضٍ للزراعة.. وحوّلها لمنتجعات سياحية

كتب:

محمد مجدي
08:52 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال صلاح دياب

قالت مصادر مطلعة إن رجل الأعمال صلاح دياب حصل على أراضٍ مخصصة للاستصلاح الزراعي على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي، وحوّلها لمنتجع سياحي.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنه في عام 2011 تم توجيه تهم لصلاح دياب مع آخرين بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية.

وأوضحت المصادر أن فعل "دياب" يمثل استيلاء على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها، وهي الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية حينها.

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