رئيس التحرير

محمود مسلم

انتهاكات صلاح دياب بأرض المطار: وعد الحكومة بسداد المستحقات.. وتخلف

كتب:

محمد مجدي
09:10 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال صلاح دياب

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل تورط رجل الأعمال صلاح دياب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض المطار".

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنه عقب تدهور الأوضاع بعد أحداث يناير 2011، استغلت شركة "أواسيس" الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب مساحة 24 ألف متر مربع من ممتلكات المطار المجاورة لمقرها بمنطقة الشيراتون، أقامت عليها مطاعم وملاعب، درت عليها أرباحاً لم تسدد عنه حصص شركة الميناء، والمحددة بموجب العقد المبرم بنسبة 24% من أرباح أواسيس عن مدة الشراكة، علاوة عن مستحقاتها عن استغلال الأرض.

وأضافت المصادر، أن الشركة أجرت بعض الأراضي لشركات أخرى، وفشلت محاولات الحصول على حقوق المطار من الشركة.

وتابعت: "حينها أصدرت وزارة الطيران قراراً إدارياً طبقاً للقانون بإزالة التعديات بالقوة الجبرية، واستعادة الأرض بعد فشل محاولات الطيران المدني على مدار سنوات في استعادتها، أو تحصيل مقابل حق استغلالها إلى أن بلغ الأمر إلى رئاسة الوزراء".

وواصلت المصادر: "عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء آنذاك جلسة مع رجل الأعمال، ووزير الاستثمار، ومسئول وزارة الطيران المدني، وتم الاتفاق على سداد مبالغ مالية لشركة ميناء القاهرة الجوي مالكة الأرض مقابل حق استغلالها، إلا أن "أواسيس" لم تلتزم بالاتفاق، وهو ما دقع مجلس إدارة الميناء إلى اتخاذ قرار بسحب الأرض، وأرسلت الوزارة إنذارا للشركة، ثم إنذار على يد محضر بسبب عدم الالتزام بمحضر الاتفاق الذي تم في مكتب رئيس الوزراء.

وتابعت: "وفي مايو 2016، استردت سلطات مطار القاهرة أراض مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة أواسيس الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة الشيراتون منذ عام 2011، دون سداد قيمتها للمطار".

اقرأ المزيد:

مصادر: صلاح دياب استولى على أراضٍ للزراعة.. وحوّلها لمنتجعات سياحية

مصادر: صلاح دياب استغل نفوذ أسرة مبارك في تثمين "أرض نيو جيزة"

مصادر: صلاح دياب أساء لرئيس نادي الزمالك وحُكم عليه بالحبس 6 أشهر

مصادر: صلاح دياب من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر

سوابق صلاح دياب.. "أراضي وسلاح وسب والتعدي على النيل وأغذية فاسدة"

مصادر: صلاح دياب متورط في قضية "أراضي شركة نيو جيزة"

مصادر: التحقيق مع صلاح دياب استمر 5 ساعات في الاستيلاء على أراضي لمحافظة القاهرة

مصادر: صلاح دياب متهم بالاستيلاء على أراضي الدولة والتهرب من دفع 11 مليار جنيه

صلاح دياب ضيف دائم على جهات التحقيق "في نهب 11 مليار جنيه"