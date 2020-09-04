"أبوشقة": محال الأحذية تعمل للفجر.. ولابد من وضع مواعيد للإغلاق

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب القادم لا بد أن يكون توافقيًا تتلاقى به كل القوى السياسية والحزبية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن.

وأكد "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر مستهدفة من الكثير من الدول وتواجه حروب الجيل الرابع والتي تتمثل في الشائعات والحرب بالأكاذيب ونشر الفوضى والصراعات الداخلية واستخدام السوشيال ميديا في بث الشائعات ولا بد من مواجهة هذه الشائعات وحروب الجيل الرابع من قبل الإعلام المصري.

وأشار إلى أنه في مجلس النواب المقبل لابد أن تواجه التشريعات العقيمة والقوانين المأخوذ بها منذ عشرات السنين، مؤكدًا أنه لابد من ثورة تشريعية، ولابد أن تأتي التشريعات بقوانين جديدة تتلاءم مع المشروع الوطني القائم حاليًا، موضحًا أنه على السلطة التنفيذية واجب أن تعمل بكل قوة في مواجهة الفوضى والخارجين على القانون.

وتابع: "يجب النظر إلى مواعيد عمل المحلات العامة.. محلات أحذية تعمل حتى الساعة الـ3 فجرًا"، مؤكدًا أنه لابد من وضع مواعيد غلق للمحلات العامة، حيث إن هناك قانونًا ينظم المحلات إلا أن قانون العقوبات الخاص به غير معمول به.