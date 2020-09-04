تفاصيل القبض على شبكة آداب من أربعة أجنبيات يقودها مصري بالغردقة

ضبطت مباحث الآداب بالبحر الأحمر شبكة دعارة من أربعة أجنبيات، اليوم، يقودها مصري، داخل شقة مفروشة بمنطقة "الكوثر" بالغردقة، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب راغبي المتعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث الآداب بقيادة المقدم رامي الشيخ من ضبط شبكة دعارة مكونة مصري وأربعة أجنبيات للأعمال المنافية للآداب داخل شقة مفروشة وتدير أعمالها في استقطاب راغبي المتعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني، إن معلومات توافرت لدى المقدم رامي الشيخ، رئيس قسم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، تفيد بقيام مصري بتشكيل شبكة منافية للآداب من أربعه أجنبيات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استاجروا شقة مفروشة بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة لممارسة نشاطهم، وبعرض المعلومات على اللواء محمود أبوعمره، مدير الأمن، وجَّه بسرعة تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة وضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث الآداب بقيادة الرائد خالد متولي وكيل القسم ومعاونة النقيب محمود عبدالوهاب، وجرى ضبط أربعة أجنبيات ومصري وعثر بحوزتهم علي 5 أجهزة كمبيوتر و8 تليفون محمول ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم، تم تحرير محضرًا، وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.