تنفيذ المرحلة الثانية من "المسئول الحكومي المحترف" بالأقصر

وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف"، وإتاحة الفرصة للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة والمديريات الخدمية.

وأكد محافظ الأقصر أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتزامناً مع جهود التحول الرقمي والتطوير المؤسسي داخل المحافظات، واستكمالاً لأعمال المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" والتى تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية.

ومن جانبها، أوضحت نعمة حجاج، مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أنه على الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة القومية، سرعة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الالكترونى التالى https://app-form.nta.eg/PCS_LUXOR.

وأشارت "حجاج" إلى ضرورة توافر عدة شروط فى المتقدمين ومنها العمل بديوان المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو المديريات الخدمية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، ويتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات.