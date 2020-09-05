رفع 150 طن قمامة في شبين الكوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالمنوفية، حملة لرفع مخلفات القمامة في القرى.

ورفعت الوحدة المحلية بالماي 24 طنا من تراكمات القمامة، وفي الوحدة المحلية بالبتانون جرى رفع 20 طنا من تراكمات القمامة بدائرة الوحدة، وفي وحدة مليح جرى رفع 50 طنا من الطريق العام.

كما جرى رفع القمامة بقرية شبراباص بواقع 18 طن تراكمات بدائرة الوحدة، وفي المصيلحة جرى رفع 12 طنا من طريق ناصر 90 ميت الموز.

كما رفعت الوحدة المحلية ببخاتي 24 طنا بمنطقة الوحدة الصحية بطنبدي وأمام مزلقان كفر البتانون، وكوبري عز العرب ومستشفى كفر البتانون.

وأكدت هناء عقيلة رئيسة المركز والمدينة، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي لكافة قرى المركز، ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.