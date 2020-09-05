ضبط 17 "شيشة" في حملة بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مساء أمس، حملة مشتركة مع مكتب شؤون البيئة استهدفت كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة يقدم الشيشة لزبائنه في وقت متأخر من الليل على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهي والكافيهات والكافتريات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه جرى مصادرة 17 شيشة في الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب وعضوية مديري البيئة والرخص والأغذية، بالإضافة إلى ممثلي جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري.

ولفت إلى أن الحملة شملت 17 منشأة ومحلا تجاريا، جرى خلالها تحرير 14 مخالفة اشتراطات بيئية، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط، بجانب تحرير مخالفتي رخصة نشاط، ومخالفتي للإجراءات الاحترازية، علاوة على التوصية بإغلاق 6 منشآت تجارية دون ترخيص.