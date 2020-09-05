بلاغ يتهم الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض على مصر ونشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 31329 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض على الدولة المصرية وتعمده نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة والاتصال بجهات أجنبية معادية لمصر للتآمر ضد الدولة.

ونص محمود في بلاغه الذي تقدم به بصفة عاجلة للنائب العام، أن الممثل الهارب هشام عبدالله والذي يقيم في تركيا بصفة دائمة ويعمل كمذيع في قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها العميل الهارب أيمن نور، يحرض يوميا ضد مصر عبر برنامجه الذي يعرض على القناة المذكورة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر ويتعمد نشر أخبار كاذبة وملفقة عن الوضع الداخلي للبلاد ويبث عبر برنامجه المشبوه فيديوهات ملفقة بغرض إثارة الفتنة ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأضاف محمود في بلاغه أن العميل الهارب هشام عبدالله يتواصل مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية يأتي على رأسها المخابرات التركية بغرض تهديد المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.

وتابع محمود أن المبلغ عنه ومن خلال برنامجه يثير الفتنة داخل المجتمع المصري بالفيديوهات التي يبثها عبر برنامجه المشبوه تنفيذا للتعليمات الصادرة له من المخابرات التركية بنشر الفوضى وإثارة الفتنة بين المصريين، مشيرا إلى أن المقدم ضده البلاغ يتلقى تمويلات وبصفة دورية من جهات خارجية معادية للدولة المصرية لنشر الفوضى في البلاد.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وأصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم الواردة في البلاغ، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم الهارب هشام عبدالله على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.