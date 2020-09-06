6 سبتمبر.. ذكرى ميلاد ووفاة 6 من الحاصلين على جائزة نوبل في 5 تخصصات

شهد يوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد ووفاة 6 من الحاصلين على جائزة نوبل، بواقع 5 ميلاد وحالة وفاة واحدة، وذلك في 5 تخصصات وهي الطب "جائزتين"، والسلام، والكيمياء، والفيزياء، والأدب.

وبقراءة في السير الذاتية لأصحاب نوبل الثمانية تبين أنهم ينتمون لـ6 دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، واسكتلندا، وإنجلترا، والأرجنتين واليابان وفرنسا.

وفيما يلي قائمة أسماء الخمسة الذين تحل ذكرى ميلادهم اليوم بترتيب سنوات ميلادهم كالتالي:

1- جين آدمز، سياسية أمريكية وداعية لحقوق المرأة، ولدت عام 1860، وحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

2 - جون مكليود، عالم فيزيولوجيا اسكتلندي، ولد عام 1876، حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

3 - إدوارد فيكتور أبلتون، عالم فيزياء إنجليزي، ولد عام 1892، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1947.

4 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني، ولد عام 1906، حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.5 - سوسومو تونيغاوا، طبيب ياباني، ولد عام 1939، وحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1987.

فيما تحل اليوم ذكرى وفاة رينه سولي برودوم، شاعر فرنسي، إذ توفي في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر من العام 1907، وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية في "الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب" تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي، ويعد ألفريد نوبل، الصناعي السويدي ومكتشف الديناميت، هو الأب الروحي للجائزة، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في النادي السويدي - النرويجي في 27 نوفمبر 1895، وتم منح الجوائز لأول مرة عام 1901، وفي 1968، دشن البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وقد حصل مشاهير مصريون على هذه الجائزة وهم الرئيس الراحل أنور السادات في السلام، والأديب الراحل نجيب محفوظ، في الأدب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي في السلام.