دانا ممتاز تنتهي من تصوير فيلم "القدر"

عبّرت الفنانة الشابة دانا ممتاز عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم "القدر"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، بطولة الممثل العراقي أمير غفوري وليديا ومحمد العزب وهيثم درويش وآمال قطب وإخراج بيبرس الشهاوي.

وأوضحت "دانا"، في بيان صادر اليوم، أن الفيلم مصري - عراقي تجسد فيه شخصية محورية من خلال فتاة تُدعى "أميرة" التي تسخر ذكاءها في الشر والإيقاع بين أبطال العمل وتكون وراء كل الجرائم التي تقع خلال الأحداث.

وأكّدت "دانا" أنَّ بيبرس الشهاوي مخرج العمل والفنانين المشاركين ساعدوها في رسم تفاصيل شخصية الفتاة التي تحركها غريزة الشر والانتقام. يضم الفيلم العديد من الفنانين كضيوف شرف سامي مغاوري وعايدة رياض وأسامة عبدالله وعزة لبيب وصبري عبدالمنعم وعلاء مرسي ومحمد الصاوي وخالد محمود ومحمد الشربيني وعمرو عبدالعزيز ويسرا المسعودي وأشرف طلبة وحسين نصار وسيد لاشين وسمر همادي.

وأشارت إلى أنَّهم بدأوا تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي إلا أن جائحة فيروس كورونا أوقفت تصويره لشهور حتى تمّ استئناف العمل به مرة الأخرى خلال الفترة الماضية؛ ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي.

يُذكر أنَّ "دانا" سبق أن شاركت في المسلسل الكوميدى الاجتماعي "النص التاني" بطولة انتصار وحجاج عبدالعظيم وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، والذي ظهرت فيه بدور "منال" الفتاة الجميلة التي يتسابق الجميع من أجل الوصول إليها.