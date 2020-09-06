طقس اليوم: أمطار خفيفة وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس بشأن اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كل من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً ، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء ليلاً.

وأضافت الهيئة ، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (30%) وأيضاً أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال و جنوب الصعيد بنسبة (20%).

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 6 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.