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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الآخرين، فقط انتبه لصحتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

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