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فيديو.. "الوطن" داخل مدفن عائلة "والي" بالفيوم

استعدادات مكثفة قبل دقائق من وصول الجثمان

كتب:

أحمد ماهر أبوالنصر
تصوير:

سعيد حمدي
04:42 م | السبت 05 سبتمبر 2020
مدفن عائلة والي

مدفن عائلة والي

يشهد الآن، المدفن الخاص بعائلة "والي" بقرية النزلة بمحافظة الفيوم، استعدادات مكثفة، لاستقبال جثمان الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء، حيث فتح المقبرة في الصباح الباكر، فور العلم بنبأ الوفاة، إلى جانب فرش محيط المدفن بالرمال، ورشه بالمياه لترطيب الأجواء الحارة.

وأحضر العمال، عدد من المقاعد ووضعها حول المدفن الخاص بالعائلة، إلى جانب توفير زجاجات من الماء المثلج، ومنحها لأبناء القرية، الذين تواجدوا لتقديم واجب العزاء.

وكان الوزير الأسبق، وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عاما. 

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