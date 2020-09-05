فيديو.. "الوطن" داخل مدفن عائلة "والي" بالفيوم

يشهد الآن، المدفن الخاص بعائلة "والي" بقرية النزلة بمحافظة الفيوم، استعدادات مكثفة، لاستقبال جثمان الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء، حيث فتح المقبرة في الصباح الباكر، فور العلم بنبأ الوفاة، إلى جانب فرش محيط المدفن بالرمال، ورشه بالمياه لترطيب الأجواء الحارة.

وأحضر العمال، عدد من المقاعد ووضعها حول المدفن الخاص بالعائلة، إلى جانب توفير زجاجات من الماء المثلج، ومنحها لأبناء القرية، الذين تواجدوا لتقديم واجب العزاء.

وكان الوزير الأسبق، وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عاما.