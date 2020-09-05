إزالة 733 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس علي محمد لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقوات الأمن بالشرقية، لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الفترة منذ 15 مارس 2020 حتى الثالث من سبتمبر الجاري، شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 733 حالة تعديات علي 114 ألف و464 متراً مربعاً من الأراضي الزراعية، بما يعادل 27 فداناً و5 قراريط و14 سهماً.

وأكد "لاشين" استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل في جميع مراكز ومدن المحافظة.