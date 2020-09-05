رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 733 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
04:58 م | السبت 05 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

 أكد المهندس علي محمد لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقوات الأمن بالشرقية، لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الفترة منذ 15 مارس 2020 حتى الثالث من سبتمبر الجاري، شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 733 حالة تعديات علي 114 ألف و464 متراً مربعاً من الأراضي الزراعية، بما يعادل 27 فداناً و5 قراريط و14 سهماً.

وأكد "لاشين" استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل في جميع مراكز ومدن المحافظة.

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية: 7 موزعات كهرباء جهد متوسط جاهزة للافتتاح

"صبي" يُنهي حياة عمه بطعنة قاتلة في الشرقية

توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي في الشرقية

"صحة الشرقية" تحقق في اتهام مستشفى خاص بالتسبب في وفاة شاب

اختفاء سيدة في الشرقية.. وأسرتها: تعرضت لأبشع أنواع السحر

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات

محافظ الشرقية يستجيب لوالد طفلة التوحد برد "التوك توك"