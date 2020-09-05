6 أسباب تمنعك من إصدار بطاقة ائتمانية جديدة إذا كنت أقل من 21 عاما

في ظل التوجه لتطبيق نظام إلكتروني وتقليل تعاملات البيع والشراء بالنظام التقليدي، يلجأ الكثير من المواطنين إلى البنوك لإصدار البطاقات الائتمانية لتسهيل عملية الدفع عبر النقاط الإلكترونية.

وترصد "الوطن" الأسباب التي يمكنها أن تمنعك من إصدار بطاقة ائتمانية وفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي على النحو التالي:

1. أن يكون العميل أقل من 21 عامًا للبطاقات الأصلية و18 عامًا للبطاقة الإضافية.

2. عدم استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

3. معدل عبء الدين أكثر من المسموح به من صافي دخل العميل.

4. أن يكون العميل مدرج ضمن القوائم السلبية بالبنك المركزي.

5. أن يكون لدى العميل أي موانع ائتمانية تحول الحصول على بطاقات ائتمان البنك.

6. أي أسباب ترجع لقرار إدارة تقييم البطاقات الائتمانية.

حالات تتسبب في إيقاف استخدام البطاقة

- عدم سداد العميل للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتالين على أن يتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل من سداد العميل لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

- استعمال كامل الحد أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام التاريخي للبطاقة.

- عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.

- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونًا بما فيها ابتياع بضائع أو خدمات مجرمة بواسطة القانون المصري.