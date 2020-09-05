احذر من فاتورة شهر سبتمبر.. كيف تتجنب الدخول في شريحة كهرباء أعلى؟

يشهد شهر سبتمبر الحالي حالة من التقلبات الجوية متمثلة في الحرارة والرطوبة والأمطار الغزيرة على بعض المناطق، إذ يعد هذا الشهر هو امتداد لـ فصل الصيف، حيث يستمر خلال أسابيعه الأولى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية، ما يعني أنّه لا يوجد اختلاف كبير في درجات الحرارة.

ومع هذا الارتفاع في نسب الرطوبة، يلجأ الكثيرون في المنازل إلى الاعتماد بشكل كبير على المكيفات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خاصة وأنّ جهاز التكييف يعمل على زيادة استهلاك الكهرباء.

زيادة استهلاك الكهرباء يضع المواطن في شريحة أعلى

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال إنّ من يستهلك 650 كيلو وات شهريًا يظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم، وتابع: "إن كانت الفاتورة 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة عن 150 جنيها".

أسعار شرائح الكهرباء

1. من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

نصائح ترشيد استخدام جهاز التكييف

- اغلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.

- إذا كانت حرارة الغرفة مقبولة، يمكنك الاكتفاء بالمروحة لتلطيف درجة حرارة المكان.

- اقرأ طريقة الاستخدام جيدًا لاتباعها.

- اضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية، ولا تستخدم التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25 درجة مئوية.

- اغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

- راعي استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أنّ جميع الأجزاء المتحركة في جهاز التكييف تعمل بسهولة، وأنّ حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية.

- افحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين، حال الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

- تجنب أنّ يكون ثرموستات جهاز التكييف قرب اللمبات أو مصدر للحرارة، وتجنب استخدام مزيل الرطوبة في أثناء تشغيل جهاز التكييف.

- عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكًا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

نصائح تُجنبك الدخول في شريحة أعلى

- الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المباني.

- نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لأن تركها يستهلك كهرباء.

- عدم ترك فيشة الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيون والميكروويف واللاب توب بالكهرباء بعد غلقها، لأن تركها يستهلك كهرباء.

- الاهتمام بصيانة المصاعد باعتبارها المستهلك الرئيسي للكهرباء في المباني والمنشآت العامة.

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة وفق الموقع الرسمي لها نصائح لتشريد الاستهلاك كالتالي:

- استخدام ضوء النهار بدلا من المصابيح الكهربائية، وعند استخدام المصابيح يفضل أن تكون الموفرة وليست العادية، لأنها تعطي إضاءة أقوى وتستهلك كهرباء أقل.

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل، غلق الأجهزة التي لاتستخدمها.

- تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ويمكن أن تحصل على درجة الحرارة المناسبة فلا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

- عند تشغيل أجهزة التكيف، تأكد أن درجة الحرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.

- أما الثلاجة الكهربائية، فلا يجب ترك الباب مفتوح لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيل لتوفير استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن مبادرة "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، كالتالي:

- تشغيل التكييف على درجة حرارة 25 مئوية والتأكد من تنظيف الفلتر باستمرار واغلاق باب الغرفة، ويساعد ذلك في تبريد أكثر واستهلاك أقل للكهرباء.

- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه في الفرن، واستخدام الأواني المصنوعة من الزجاج أو البورسلين.

- تشغيل غسالة الأطباق بكامل حمولتها، واستخدام دورات الغسيل الأقل وقتًا وتنظيف الفلتر باستمرار.

- الحرص على نظافة غلاية الماء باستمرار، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط.

- التأكد من فصل فيشة التليفزيون والرسيفر من المصدر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية قم بفصل الكهرباء من الرسيفر.

- التأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، وتنظيف المكثف وماتور الثلاجة مرتين في السنة.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجوار بعض لملء الفراغات مما يسعد على منع إهدار الفريون.