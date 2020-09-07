محمد يدرس ميكانيكا باور صباحا ومصمم إكسسوارات مساء: أهلي شجعوني

جمع بين هندسة ميكانيكا باور والعمل اليدوي، عشق شغل الهاند ميد فقرر أن يعلم نفسه بنفسه بعد مشاهدته لبعض الفيديوهات على اليوتيوب جنبا إلى جنب خلال دراسته لا يحتل أي منهما مكان الآخر فللدراسة وقتها وللعمل والموهبة وقته أيضا هكذا قرر محمد عبدالنبي 23 عاما، الطالب بكلية الهندسة جامعة المنوفية.

يروي محمد قصته لـ"الوطن" قائلا: بدأت شغل الريزن قبل شهرين بدأت تعليم ذاتي خطوة بخطوة في المنزل فمن الأخطاء نتعلم ما هو صحيح ظللت أتدرب شهر وخرجت أول منتجاتي للنور والبيع قبل شهر، شجعني في ذلك أفراد أسرتي الذين احترموا موهبتي وساعدوني لعلمهم التام بحبي للأعمال اليدوية والفنية منذ كنت صغيرا وحينما جاءت لي الفكرة أبلغتهم وكانوا أول من شاهد شغلي ووقفوا بجانبي وآمنوا بموهبتي وهو كان كافي بالنسبة لي.

وعما يواجهه من صعوبات يقول عبدالنبي: لم أكن على علم كيف ستكون البداية وكيف يمكنني تكبير شغلي وأتمنى من الله توفيقي ونجاحي وعن حلمي مستقبلا فأتمنى الاستمرار في شغل الريزن وتكبيره أكتر، فالأمر ليس مجرد مهنة بالنسبة لي بل حب لما أنفذه وأعمل على تطوير نفسي مع الوقت.

يستطرد محمد قائلا: لم أفكر في الجمع بين تخصصي ميكانيكا باور وشغل الريزن في المستقبل ولم أخطط بعد ماذا سأفعل فدائما ما أفكر في أن يكون لدي شغل غير كليتي حتى تعرفت شغل على الأكسسورات والانتيكات من الريزن وقد كان مشيرا إلى ما يواجهه من عدم تدبير بعد كافة المعدات الخاصة بالريزن لذا يقوم بتصميم الكثير من الأشكال مانوالي.