الداخلية السودانية: 101 وفاة و46 مصابا جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 101 وفاة، و46 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت - أن 24 ألفا و582 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 40 ألفا و415 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقا، و354 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، وشمال كردفان (جنوب العاصمة)، والجزيرة (وسط السودان).