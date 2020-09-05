خبير عن المعايير البيئية في المشروعات الاستثمارية: تشمل مراحل البناء

إدراج المعايير البيئية فى مشاريع الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر، واحد من أهداف الحكومة حيث من المقرر إدراجها فى جميع المشاريع المصرية في غضون 3 سنوات، بحسب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي أعلنت البداء بـ 30% من مشاريع العام المالي الحالي وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفِي ظل العمل بالقانون البيئي عند بناء مشروعات نستعرض أهم المعايير البيئية عند بناء المشروعات التنموية والاستثمارية الحديثة.

كانت وزيرة البيئة قالت خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرنس، إن التحولات الثلاث نحو الاقتصاد الدوّار، وإزالة الكربون واللامركزية، هي حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ومن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية لتعزيز هذه التحولات.

وقال الدكتور وحيد محمود الخبير البيئي، إن مصر تطبق قانون البيئة 9 لسنة 2009، والذي وضع معايير بيئية لكل الصناعات وكل الأنشطة التجارية والتي يلتزم بها صاحب كل منشأة وهو ضمن اللائحة للموافقة على ترخيصه، وبالتالي يضمن انبعاثات آمنة تلتزم بالشروط والمعايير والملوثات للصرف على المصادر المائية سواء أنهار و ترع او مصارف وغيرها من المنشآت.

وأوضح الخبير البيئي في حديثه لـ"الوطن" أن ما يحدث الآن هو أن المشاريع الاستثمارية الحديثة تخضع لمعايير البيئية في أثناء البناء وأن الالتزام بـ30% خلال العام الأول من خطة زمنها 3 سنوات يبشر بالتزام نحو 100% مع نهاية الخطة.

وأوضح أن أبرز المعايير البيئية تتمثل في:

1- ضبط عملية الانبعاثات أثناء فترة التشييد والبناء.

2- مراعاة طرق التخلص من المخلفات الصلبة بمنظومة بيئية سلمية.

3- مراعاة المسطحات الخضراء في المدن الجديدة لمراعاة الصحة العامة.

4- مراعاة طرق استهلاك الطاقة وعلى سبيل المثال تكون أعمدة الإنارة من الطاقة الشمسية واستهلاك المياه سحطية أو جوفية وطرق توفيرها ومراعاة الأرض التي يبنى عليها المشروع.