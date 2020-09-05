خبير عن المعايير البيئية في المشروعات الاستثمارية: تشمل مراحل البناء
كتب:
ماريان سعيد
11:57 م | السبت 05 سبتمبر 2020
معاير البناء
إدراج المعايير البيئية فى مشاريع الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر، واحد من أهداف الحكومة حيث من المقرر إدراجها فى جميع المشاريع المصرية في غضون 3 سنوات، بحسب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي أعلنت البداء بـ 30% من مشاريع العام المالي الحالي وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفِي ظل العمل بالقانون البيئي عند بناء مشروعات نستعرض أهم المعايير البيئية عند بناء المشروعات التنموية والاستثمارية الحديثة.
كانت وزيرة البيئة قالت خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرنس، إن التحولات الثلاث نحو الاقتصاد الدوّار، وإزالة الكربون واللامركزية، هي حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ومن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية لتعزيز هذه التحولات.
وقال الدكتور وحيد محمود الخبير البيئي، إن مصر تطبق قانون البيئة 9 لسنة 2009، والذي وضع معايير بيئية لكل الصناعات وكل الأنشطة التجارية والتي يلتزم بها صاحب كل منشأة وهو ضمن اللائحة للموافقة على ترخيصه، وبالتالي يضمن انبعاثات آمنة تلتزم بالشروط والمعايير والملوثات للصرف على المصادر المائية سواء أنهار و ترع او مصارف وغيرها من المنشآت.
وأوضح الخبير البيئي في حديثه لـ"الوطن" أن ما يحدث الآن هو أن المشاريع الاستثمارية الحديثة تخضع لمعايير البيئية في أثناء البناء وأن الالتزام بـ30% خلال العام الأول من خطة زمنها 3 سنوات يبشر بالتزام نحو 100% مع نهاية الخطة.
وأوضح أن أبرز المعايير البيئية تتمثل في:
1- ضبط عملية الانبعاثات أثناء فترة التشييد والبناء.
2- مراعاة طرق التخلص من المخلفات الصلبة بمنظومة بيئية سلمية.
3- مراعاة المسطحات الخضراء في المدن الجديدة لمراعاة الصحة العامة.
4- مراعاة طرق استهلاك الطاقة وعلى سبيل المثال تكون أعمدة الإنارة من الطاقة الشمسية واستهلاك المياه سحطية أو جوفية وطرق توفيرها ومراعاة الأرض التي يبنى عليها المشروع.