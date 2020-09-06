طبيب نفسي: يجب متابعة الشباب منذ طفولتهم والحديث معهم وإقناعهم

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، إنه ولتربية النشء بالعصر الحديث تربية صحيحة يجب على كافة فئات المجتمع متابعة هؤلاء الشباب من مرحلة الطفولة بسبب وجود انفتاح في المعلومات وكذا التعليم.

وأضافت "الشيخ" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك الكثير من الأنماط والأنواع الكثيرة للتربية، وهناك بعض الأهالي ممن يظنون بأنهم سيقومون بتربية أبنائهم كما رباهم آباؤهم: "فيه حاجات مش بتتغير وأساسية على مر الأزمنة، والنهاردة لو اتقال لا هيتسأل لا ليه، ولازم يكون فيه توازن في الحوار والجدال"، موضحة أن هناك 4 أنواع للتربية، الأولى الالتزام وتلبية طلبات الأبناء بطرق، ونوع آخر يكون بتجاهل أحد الوالدين عن أبنائه وتلبية طلبات الأبناء بالأموال".

وأكدت أن النمط في التربية بوجود السماح بالكثير من الأشياء مع وجود قواعد في المنزل، حيث إن الدلع الزائد يكون دائما وجود شعور بالذنب أو التقصير من الأهل أمام أبنائهم، ويقومون بتعويض ذلك ماديا أو عن طريق الهدايا والسماح برحلات السفر: "أولادي أفضل مني ده أكيد، ولكن فيه خط رفيع بين الدلع الماسخ والتربية الصح لتلبية حاجات الأبناء"، مشيرة إلى أن سن المراهقة يكون فيها نسبة كبرى من العند والاستقلالية التي تريدها تلك الفئة، ومن الصعب الدخول بصراعات مع الأبناء في تلك الفترة.