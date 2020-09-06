ارتفاع مبيعات الشاحنات بنسبة 1.5% منذ بداية العام وحتى يوليو

منذ بداية العام ارتفع معدل مبيعات الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2020 بنسبة 1.5% بمبيعات وصلت إلى 18927 مركبة، مقارنة بمبيعات الـ7 أشهر الأولى من عام 2019 والتي سجلت 18655 مركبة، حسب ما أعلن عنه مركز معلومات سوق السيارات "أميك" في تقريره عن مبيعات الشاحنات.

وأوضح التقرير خلال قائمة بمبيعات لكل طراز (شاحنات)، انخفاض في مبعيات شاحنات البيك أب فان حيث سجلت 586 مركبة خلال 2020 مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 1053 مركبة، فيما سجلت مبيعات "الشاحنات الخفيفة" انخفاضًا وسجلت 426 خلال 2020 مقارنة بمبعيات 2019 والتي وصلت إلى 504 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في مبيعات شاحنات "البيك أب" خلال 2020 حيث سجلت في التقرير مبيعات 13528 مركبة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 12906 مركبة؛ وأيضًا ارتفاع في مبيعات شاحنات "المتوسطة الخفيفة" حيث سجلت خلال 2020 مبيعات 3940 مركبة مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 3582 مركبة.