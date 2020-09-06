رئيس "الدولي لكرة اليد": تنظيم المونديال في زمن كورونا نجاح لمصر

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن الزائرين لحضور حفل قرعة مونديال اليد 2021 الذي سيقام في مصر يناير 2021، كانوا مبهورين من حدث اليوم، حيث إن القرعة تمت في سفح الأهرامات، وهذه الأهرامات غير موجودة في أي دولة في العالم سوى مصر.

ووجَّه "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته للبطولة، وكذلك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن منظومة عمل القرعة كانت منظمة بشكل كبير وكانت على مستوى عالٍ.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن كل البطولات في العالم تأجلت نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإقامة هذا الحدث في هذا الوقت كان نجاحا لمصر، حيث إن العالم كله يترقب ماذا يحدث الآن في مصر، كما أنه لأول مرة في العالم تؤجل الدورة عامًا حيث تأجلت من 2020 لـ 2021.

وأشار إلى أن هناك لجنة احترازية لمواجهة كورونا موجودة للتعامل مع الفرق والمنتخبات طبيًا، متابعًا: "لازم نتعايش مع كورونا والرياضة تعود مع الإجراءات الاحترازية، كل الزوار سعداء بالتنظيم ونعمل على عدم ظهور أي حالات بكورونا أثناء البطولة، كل الفرق في البطولة عليه متابعة كبيرة لتوفير له كل الحياة الصحية جيدة".