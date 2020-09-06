إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" لسقوط أمطار غزيرة

إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" لسقوط أمطار غزيرة
كتب:
اسلام فهمي
05:43 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
طريق
أغلقت محافظة المنيا، طريق الشيخ فضل - رأس غارب"، في مركز بني مزار شمال المحافظة؛ عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
وكلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقي طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"؛ للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .
وقال المحافظ، إنه جرى التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وجرى إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، من الإتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين.
ووجّه القاضي، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقي المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.