إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" لسقوط أمطار غزيرة

أغلقت محافظة المنيا، طريق الشيخ فضل - رأس غارب"، في مركز بني مزار شمال المحافظة؛ عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

وكلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقي طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"؛ للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .

وقال المحافظ، إنه جرى التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وجرى إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، من الإتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين.

ووجّه القاضي، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقي المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.