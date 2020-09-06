صور.. رفع 148 حالة إشغال طريق بدمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، حملة ليلية موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واستهدفت الحملة إشغالات الكافتيريات بشوارع وسط مدينة دمنهور.

أتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعمل حملة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام، وتنفيذ أحكام القانون وفض تجمعات الأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها محاسب محمد خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عن رفع ١٤٨ حالة إشغال طريق.