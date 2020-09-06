مصرع طفل وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادثي سير ببني سويف

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، مساء السبت، دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، بمدخل مدينة إهناسيا ببني سويف، ونقلته سيارة إسعاف تابعة لوحدة إهناسيا إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، بينما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أعلى نفق بياض العرب، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الأول، تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بورود بلاغ بوفاة طفل دهسته سيارة تابعة لإحدى شركات البترول، أثناء تواجده بمنطقة مدخل مدينة إهناسيا لقضاء بعض الأغراض لأسرته.

وانتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، لموقع البلاغ، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى "مروان محمد حسني" 7 سنوات، مقيم مع أسرته خلف المستشفى المركزي بإهناسيا، وتم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الطفل، جثة هامدة، إلى المستشفى المركزي.

وتم ضبط "ناصر . ع . ع" سائق السيارة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

وفي الحادث الثاني أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة "زوجان وطفلاهما" في حادث سير، وقع، مساء السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بياض بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود 4 مصابين "رجل وسيدة وطفلين" بموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتين نقلت المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: محمد عطا كريم، 36 سنة، نقاش، مصابا بجرح متهتك بالذراع الأيسر، وزوجته "توابه محمد عبد الغفار" 30 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، ونجليهما "مالك " 6 سنوات، مصابا بجروح وكدمات، و"حنين " 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، جميعهم يقيمون مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية.