ثنائيات المهندس.. 32 عملا مع البسكوتة والدلوعة والسندريلا

96 عامًا مرت على ميلاد أستاذ الكوميديا والمسرح فؤاد المهندس، الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1924، مشوار فني بدأ قبل نهاية أربعينيات القرن الماضي، قدم خلاله أكثر من 200 عمل فني بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة، واستمر حتى رحيله يوم 16 سبتمبر عام 2006.

نحو 60 عامًا قضاها فؤاد المهندس في محراب الفن، وشكّل خلالها ثنائيات ناجحة مع عدد من نجمات زمن الفن الجميل، تأتي على رأس القائمة الفنانة شويكار التي رحلت عن دنيانا 14 أغسطس الماضي، وقدمت معه أكثر من 20 فيلمًا سينمائيًا بخلاف الأعمال المسرحية والدرامية.

البسكوتة

قدم المهندس عددا من الأفلام، مع حبيبته وزوجته السابقة شويكار، وبينها "هارب من الزواج، غرام في أغسطس، اقتلني من فضلك، أخطر رجل في العالم، إجازة بالعافية، إنت اللي قتلت بابايا، أرض النفاق، الراجل ده هيجنني، اعترافات زوج، مراتي مجنونة، شنبو في المصيدة، ربع دستة أشرار، المليونير المزيف، عريس بنت الوزير، سفاح النساء، العتبة جزاز، شلة المحتالين، مدرسة المراهقين، فيفا زالاطا، ومطاردة غرامية".

الدلوعة

ومع الفنانة شادية، قدّم المهندس أكثر 7 أفلام، بينها "بنت الجيران، عيون سهرانة، التلميذة، امرأة في دوامة، معبودة الجماهير، القاهرة في الليل، وغضب الوالدين".

السندريلا

ومع سعاد حسني، قدّم المهندس أكثر من 5 أفلام، بينها "عائلة زيزي، موعد في البرج، جناب السفير، العريس يصل غدًا، والساحرة الصغيرة".