أبرز مظاهر احتفال رجاء الجداوي بعيد ميلادها وسط صديقاتها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي الأولى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 86 عاماً، وكانت الفنانة الراحلة حريصة على الاحتفال بعيد ميلادها باستمرار وسط جو عائلي دون الإفراط في حجم الاحتفال.

"احتفل بعيد ميلادي مع ابنتي الوحيدة أميرة، وحفيدتي روضة"، هكذا قالت الفنانة رجاء الجداوي في حوار سابق لـ"الوطن" قبل وفاته.

وأضافت، "أحيانًا أحتفل مع أصدقائي في الوسط الفني نبيلة عبيد ودلال عبدالعزيز وشيرين، ولا أريد أن أنسى أحداً، فمعظمهم أصدقائي"، كما احتفلت في آخر عيد ميلاد لها مع أصدقائها.

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا، الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة كان مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي مع الفنانة دينا الشربيني.

وشهد الإعلان الدعائي لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، عرض 4 لقطات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر ظهور سينمائي لها قبل رحيلها.