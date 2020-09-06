ضحايا غرق الأطفال في النوادي.. آخرهم محمد الريدي

لم يكن محمد الريدي الطفل الأول الذي تزهق روحه تحت الماء في لحظات ترفيه، إذ ابتلعت حمامات السباحة العديد من الأطفال الذين دخلوا الأندية الرياضية للتنزه أو التدريب، فلقوا حتفهم تاركين قلوبا مكلومة لأهالي تحولت لحظة سعادتهم لحزن.

وأعاد حادث غرق الطفل محمد الريدي حوادث عدة لأطفال راحوا ضحايا للإهمال، حيث سقط داخل حمام السباحة بنادي الزمالك بمنطقة العجوزة أثناء اللعب مع شقيقه الأكبر (12 عاما)، وجرى انتشاله ونقله للمستشفى بمنطقة العجوزة، وتوفي الطفل داخل مستشفى الشرطة بعد أن فشلت محاولات إسعافه بعدما استخرجه أفراد الأمن الإداري في النادي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد 40 دقيقة رعب في جنبات النادي.

غرق طفل في حمام سباحة بنادي في منطقة النزهة

توفي طفل (5 أعوام) غرقًا داخل حمام سباحة، وأحالت نيابة النزهة 4 مشرفين لحمام سباحة في نادٍ رياضي، إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال المتسبب في غرق طفل داخل حمام سباحة، وكان قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغًا من موظف اتهم فيه مدرب حمام السباحة و3 مشرفين بالتسبب في غرق نجله داخل نادي رياضي بالنزهة

غرق طفل في حمام سباحة بمركز شباب في بني سويف

لقي الطفل "عبدالرحمن" (7 أعوام)، مصرعه غرقا في حمام سباحة مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل سقط على الأرض فارتطمت رأسه بالأرض، وانزلق في الماء وجرى انتشاله ونقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

غرق طفل وإجراءات حازمة من نادي الرواد

غرق طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، داخل حمام سباحة في نادى الرواد بالعاشر، في 2018، وقرر مجلس الإدارة إعلان الحداد 3 أيام، ووقف الأنشطة الترفيهية لأجل غير مسمى، وغلق منطقة الحمام الأولمبى لمدة 3 أيام، وإقالة مدير الحمام، ومدير أمن النادى، وأمن البوابة الفترة الصباحية، وطاقم الإنقاذ بالكامل.

حادث الغرق بحمام سباحة وادي دجلة

في 2016 أصدر مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، المالكة لنادي وادي دجلة شيراتون، بيانا رسميا بشأن غرق الطفلة "رودينا إسلام عبدالجليل" (3 سنوات)، والتي لقيت مصرعها غرقا في حمام السباحة، ونقلت الطفلة بعد غرقها لمستشفى النزهة التخصصي وشُيع جثمانها من هناك.