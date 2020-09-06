غدا قطع المياه عن الساحل الشمالي 36 ساعة

تبدأ غدا الإثنين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، قطع مياه الشرب عن قرى الساحل الشمالي ومركز ومدينة الحمام.

وقال، اليوم، الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن قطع مياه الشرب يستمر مدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة بقطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها، والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي، بداية من الكيلو 61 بالساحل الشمالي وحتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة، مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وأضاف "خالد"، أن الشركة ستبدأ في قطع مياه الشرب بدءا من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر 36 ساعة متواصلة.

وأشار إلى أن الشركة تهيب بجميع المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه قبل فترة الغلق، كما دبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية "المستشفيات، ونقاط الإسعاف، وأقسام الشرطة، والمصالح الحكومية".

وأضاف أنه على أي مواطن أو جهة لديها شكوى أو استفسار، الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه مطروح 125 من أي تليفون أرضي.