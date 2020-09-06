إصابة 3 في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالجمجمة، في حادث انقلاب تروسيكل أمام مطاحن مصر الوسطى بحي شرق أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب تروتسيكل، أمام مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبداللاه دائرة القسم ووقوع مصابين.

وبالانتقال والإسعاف، تبين إصابة 3 أشخاص "أحمد.ص.ب"، 30 سنة، مقيم بالمطيعة، و"صابر.ع.ت"، 40 سنة، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.ع.ت"، 45 سنة، مقيم بالمطيعة مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.