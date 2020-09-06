"التضامن" تحدد 8 شروط لعمل الرائدة الاجتماعية

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن الرائدة الاجتماعية هي إحدى القيادات النسائية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة، وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة، ليصبحن من القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لعمل الرائدات الاجتماعيات كالتالي:

1- أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به.

2- ألا تقل السن عن 21 سنة.

3- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

4- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

5- أن تكون لائقة طبيًا.

6 - التمتع بشخصية قيادية.

7- التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.

8- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

كما حددت "التضامن" إجراءات الحصول على العمل، كالتالي:

- طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الإجتماعية.

- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

- يتم الموافقة بعد إنطباق الشروط​.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي ببناء قدرات الكوادر الاجتماعية من الرائدات الاجتماعيات، لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية، ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهن، حيث شاركن ببرنامج "وعي" الذى يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.