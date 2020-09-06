وزيرا النقل وقطاع الأعمال يجتمعان لبحث المشروعات المشتركة

يعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا في الوقت الحالي بمقر وزارة قطاع الأعمال، لمناقشة العديد من المشروعات المشتركة، كما أنه من الممكن مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة "القطارات / الشاحنات"، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

أكد وزير النقل، الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات الى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.