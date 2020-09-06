100 مليون جنيه لتنفيذ شبكة كهرباء خارجية لـ40 ألف فدان بتوشكى

وقعت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 100 مليون جنيه، شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن العقد أن تنفذ شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ أوائل أكتوبر المقبل.

يذكر أنّ الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية، تتولى الأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة في الإشراف على التنفيذ مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا، الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان، كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير.

وتنفذ الوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف، لتصبح جهد 500 ك.ف، والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائي بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر، لتكون جاهزة خلال الشهور المقبلة، لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتي توشكى وشرق العوينات، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

وتعاونت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير التغذية الكهربائية للمناطق المستهدف استصلاحها ضمن مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى، خاصة المرحلة الأولى التي تشمل 289 ألف فدان.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، في محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.