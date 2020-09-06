رجاء الجداوي وعادل إمام: تعاون فني بدأ من نصف قرن

للمرة الأولى تغيب الفنانة رجاء الجداوي، عن الاحتفال بعيد ميلادها، الذي اعتادت تنظيمه وسط أصدقائها وأسرتها ومحبيها، بعد أن غيبها الموت يوم 5 يوليو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولدت في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر من عام 1934 لأسرة فنية، شقيقة والدتها الفنانة تحية كاريوكا التي تربت في كنفها وعاشت معها سنوات طويلة، بدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، من خلال فيلم غريبة مع نجاة وأحمد مظهر، ثم تبعته بعدد من الأفلام منها "نور الليل، دعاء الكروان، إشاعة حب".

خلال مشوارها الفني الممتد لأكثر من نصف قرن، قدمت رجاء الجداوي ما يقرب من 400 عمل فني مابين السينما والمسرح والدراما، ولكن تبقى مسيرتها الفنية مع الفنان عادل إمام، ذات بصمة مميزة، خصوصًا بعدما جمعهما حب الفن، ويتطور الأمر بينهما لصداقة ممتدة عبر الزمن، ودائمًا ما ترجع الفضل للزعيم لجعلها تقف على خشبة المسرح.

التعاون الفني بين رجاء الجداوي، وعادل إمام، بدأ قبل نهاية سبعينات القرن الماضي، من خلال فيلم "أزواج طائشون" للمخرج نيازي مصطفى، ومسلسل "أحلام الفتى الطائر" للكاتب وحيد حامد، والمخرج محمد فاضل.

وفي الثمانينات أثمر التعاون بين رجاء الجداوي، وعادل إمام، عن وجودهما في عدد من الأعمال الفنية منها أفلام مثل "عصابة حمادة وتوتو" للمخرج محمد عبد العزيز، أمام لبلبة، وصلاح نظمي، وجسدت خلاله شخصية "عارضة أزياء" وهو المجال الذي بدأته "رجاء" قبل احتراف التمثيل.

"وحياة طنط ظاظا".. من العبارات الضاحكة التي رددتها رجاء الجداوي مع عادل إمام، خلال مسرحية "الواد سيد الشغال"، بطولة عمر الحريري، مصطفى متولي، مشيرة إسماعيل.

ومع بداية التسعينات وصولًا للألفية الجديدة، شاركت رجاء الجداوي، عادل إمام عددًا من الأعمال الكوميدية منها "حنفي الأبهة" أمام فاروق الفيشاوي، يوسف داود، هدى رمزي، وفيلم "أمير الظلام" مع شيرين سيف النصر، خالد سرحان، تامر عبدالمنعم، وفيلم "التجربة الدنماركية" مع نيكول سابا، وفيلم "بوبوس" أمام يسرا، أشرف عبدالباقي.

ووقفت رجاء الجداوي، مع عادل إمام مجددًا على خشبة المسرح خلال مسرحية "الزعيم"، التي استمر عرضها لعدد من السنوات.

وعام 2018 جمع مسلسل "عوالم خفية" للمرة الأخيرة بين رجاء الجداوي، وعادل إمام، وظهرت من خلاله "رجاء" كضيف شرف لعدد من الحلقات.